Nueva York analiza ‘entierros temporales’ en parques ante morgues desbordadas por coronavirus

Autoridades Sanitarias de Nueva York analizan “entierros temporales” en parques ante morgues desbordadas por coronavirus (Covid-19).

El concejal, Mark Levine, dijo esta mañana en su cuenta de Twitter que “pronto” se harán “entierros temporales” utilizando “un parque de la ciudad de Nueva York para sepulturas” en el que “se excavarán zanjas para diez ataúdes en línea” de forma “digna, ordenada y temporal”, una posibilidad que confirmó el alcalde Bill de Blasio pero de la que se desligó el gobernador Andrew Cuomo.

Preguntado por la cuestión, De Blasio no quiso “entrar en detalle” y afirmó que “aún no estamos en el punto en el que haya que hacer eso” pero mencionó la isla de Hart, un emplazamiento “históricamente utilizado” por la ciudad para dar sepelio a personas de bajos ingresos o que no fueron reclamadas por nadie, considerado el mayor cementerio del país.

“Si necesitamos hacer entierros temporales para capear la crisis y después trabajar con cada familia para que tengan sus arreglos apropiados, tendremos la capacidad de hacerlo”, explicó el alcalde, que ha “estado trabajando de cerca con el Gobierno federal” para evitarlo y abogó por “poner toda la energía y recursos para salvar a la gente”.

Por su parte, el gobernador Cuomo dijo que 599 personas murieron en Nueva York del domingo a este lunes por el coronavirus, prácticamente el mismo número que el día anterior, y reconoció que ha “escuchado rumores salvajes” sobre entierros temporales pero también afirmó estar en comunicación con las autoridades locales y no haber “escuchado nada” por su parte sobre el asunto.

El propio Levine aclaró después que la medida es “una contingencia para la que la ciudad de Nueva York se está preparando, pero si el ritmo de fallecimientos baja lo suficiente, no será necesaria”.

