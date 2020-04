Niegan liberar a Tomás Yarrington por pandemia de coronavirus

Un juez de Brownsville, em Texas, Estados Unidos, negó la solicitud del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, para liberación provisional por coronavirus (Covid-19).

Tomás Yarrington, actualmente se encuentra preso en el Centro de Detención Federal de Houston, a la espera de un juicio por los cargos de delincuencia organizada, fraude y vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con medios locales, Tagle negó la solicitud arguyendo que en el centro donde el exgobernador está recluido no hay casos confirmados de COVID-19; además, precisó que no podría liberarlo, pues no cuenta con visa que le permita permanecer en el país.

“Si fuera liberado, sería detenido por la Agencia de Inmigración y Aduanas, pues el Servicio de Alguaciles Federales tiene una solicitud para detenerlo, precisó.

Puntualizó que el expriista “es un acusado de alto riesgo que no da condiciones para garantizar que se presentará a su juicio si es liberado, recordando que estuvo prófugo, con un nombre falso, durante cinco años en Italia.

Asimismo, destacó que de ser hallado culpable, Yarrington podría enfrentar una condena mínima de 10 años de prisión. El 20 de abril cumplirá dos años de reclusión en Texas, tras ser extraditado desde Italia.

A finales de marzo, Yarrington solicitó un permiso para esperar su juicio en libertad provisional, arguyendo que es una personas vulnerable ante la pandemia del COVID-19, pues tiene 61 años, el azúcar alta y padece hipertensión.

Con información de Notimex.

FM