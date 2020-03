Músicos tocan en calles de CDMX tras cierre de lugares por coronavirus

En la lucha por la sobrevivencia y espacios para disfrutar de la música también están restringidos, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el ‘Jardín de la Marimba’ suspendió sus actividades por primera vez en sus 27 años de existencia a causa de la pandemia de coronavirus. Es un punto donde diariamente se reúnen hasta 300 personas a escuchar a las llamadas “Maderas que cantan”.

Te recomendamos: Reos de la CDMX fabrican cubrebocas ante desabasto por coronavirus

También están los músicos callejeros, viendo cómo sobreviven una vez que sus espacios de trabajo han ido cerrando.

Integrantes de la marimba “Ases del Sureste” salieron a calles de la alcaldía Benito Juárez, para ganarse unos cuantos pesos, ante la cancelación de reuniones, fiestas, cierre de bares y cantinas en la Ciudad de México.

Desgraciadamente no hay un sueldo base y no tenemos ningún otro apoyo más que trabajar y estar al día”, señaló Rosemberg.

Hace diez años los marimberos migraron del municipio chiapaneco de Huixtla a Pantitlán, Ciudad de México. Dicen que no tienen opción de quedarse en su casa, durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Estamos aprovechando que la gente está en su casa y nos sale a escuchar a cooperar. No tenemos la opción de hacer cuarentena, sino sí, me encanta estar en casa pero no se puede”, señaló el músico Efraín Girón.