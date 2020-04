Monreal llama a oposición acudir a Senado por Ley de Amnistía; PAN lo rechaza

El coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, convocó a sesión a la oposición este lunes, para discutir la Ley de Amnistía y evitar el contagios de coronavirus entre reos , sin embargo el Partido Acción Nacional (PAN) rechazó el llamado.

En respuesta al desplegado donde el bloque opositor del Senado anunció que no asistiría a la sesión de este lunes porque no se han incluido otros temas además de la Ley de Amnistía, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, difundió un video mensaje en sus redes sociales.

Ahí insistió a los coordinadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para que sus senadores sí se presenten a la sesión.

Reiteró que la Ley de Amnistía es un asunto de suma importancia para evitar contagios en la red carcelaria del país.

Explicó que si los legisladores opositores no asisten este lunes, difícilmente Morena y sus aliados alcanzarán quorum legal para sesionar, que es de al menos 65 senadores.

Precisó que varios tienen problemas de traslado desde sus entidades a la Ciudad de México y además se pidió que no asistan los adultos mayores, las mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades como hipertensión y diabetes.

El coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, insistió en que no asistirán porque ellos quieren que se aprueben además temas de apoyo a quienes no tienen empleo por la emergencia, quienes han cerrado sus micro empresas y medidas de apoyo al personal de salud.

En un video mensaje, respondió.

Con Morena uno cree que ya ha vivido todo, pero no, cada día nos sorprenden más sus malas decisiones, en Acción Nacional hemos venido insistiendo para que nos juntemos para sesionar y legislar en favor de los ciudadanos en favor de aquellos que están perdiendo su trabajo, de aquellos que tienen problemas de salud, de aquellos que se están quedando con problemas en sus negocios y que se están quedando sin fuentes de empleo los negocios. Lo importante para ellos es sacar a los reos, para que salgan de la cárcel y sigan delinquiendo en un país donde no se está privilegiando la justicia, no se está privilegiando a las víctimas, se está privilegiando al delincuente. Por supuesto que no vamos a acompañar para estas leyes”, apuntó Mauricio Kuri.