Michoacán no acatará las medidas contra coronavirus anunciadas por López-Gatell: Silvano Aureoles

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, anunció que esa entidad no acatará las medidas anunciadas por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

A través de un video mensaje, el mandatario estatal dijo que el Gobierno federal está engañando a la población.

“No coinciden sus proyecciones y sus datos, por favor señor López Gatell esas medidas que está usted anunciando Michoacán no las va a acatar porque vamos a cuidar la salud de nuestra gente. Si ustedes quieren seguir engañando a la población del país, háganlo, pero no todos estamos con los ojos vendados ni nos vamos solo con los comentarios poco responsables que han hecho ustedes”, dijo Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán.

Además, Michoacán regresará los insumos médicos que el gobierno federal hizo llegar a ese estado con el fin de atender la emergencia, señaló.

“Les aviso que les voy a regresar el material que enviaron porque para una condición tan crítica me mandan dos mil tapabocas, 96 botellas de alcohol, eso no me dura ni un día señores de salud y esos materiales que quieren que el personal médico se ponga, yo no se los voy a dar por respeto a la doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros y no acepto que México sea el basurero de los desechos de China, dejen de recibir porquerías y mándenos los insumos que requerimos con urgencia para atender la contingencia”, aseguró.