México está preparado para coronavirus, dice AMLO tras confirmación de primer caso

Durante la conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre cómo está preparado México para enfrentar el coronavirus y dijo que hay médicos, especialistas y hospitales listos.

López Obraedor señaló que ya se había advertido que el COVID-19 llegaría México y el doctor Hugo López-Gatell lo informó claramente.

Añadió que es importante informar qué tan grave es el coronavirus y precisó que, según la información que se tiene, no se trata de algo fatal.

El presidente López Obrador reiteró que se informará diariamente sobre el coronavirus en México para evitar “amarillismo” y “una psicosis colectiva de miedo”.

López Obrador anunció este viernes que a partir de hoy a las nueve de la noche, todos los días, se dará en Palacio Nacional un informe preciso acerca de la situación del coronavirus.

Minutos antes, durante la conferencia de prensa, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell confirmó que hay un caso de coronavirus en México. Es un paciente que se encuentra en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) de la Ciudad de México. Agregó que hay otro posible caso en Sinaloa. Se trata de un hombre que fue diagnosticado a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública de ese estado y que se encuentra aislado en un hotel.

Jorge Alcocer, secretario de Salud, declaró que esta no es una situación de gravedad, sino un panorama anunciado que requiere cooperación.

Dijo que sí hay grupo vulnerables, pero la cercanía de la época de calor podría ayudar.

Exhortó a los mexicanos a ejercer medidas preventivas temporales y evitar contacto con personas enfermas.

También dijo que hay que confiar en los médicos y no se requiere un conteo de camas porque los recursos disponibles son suficientes.

Afirmó que no es necesario usar aditamentos sofisticados, el cubrebocas es suficiente.

Hugo López-Gatell dijo que hay que tratar este tema con mucha claridad técnica.

Explicó que el coronavirus se puede manifestar desde un catarro común hasta síntomas graves.

En el 95% de los casos es leve, no pone en riesgo la vida ni afecta gravemente la funcionalidad del cuerpo, a pesar de que se transmite de manera eficiente, para mantener un escenario de epidemia.

Explicó que hay personas que están en riesgo de complicación como ocurre con la influenza, como adultos mayores de 60, menores de 5 años, personas con afecciones cardiacas o pulmonares, diabetes, obesidad y enfermedades que debilitan el sistema inmune como el cáncer o enfermedades autoinmunes como el lupus. El subsecretario de Salud señaló que este grupo de personas debe tener mayor grado de atención y mayor velocidad de buscar atención médica.

Dijo que en las mujeres embarazadas no hay demostración científica de que estén en mayor riesgo.

Hugo López-Gatell dijo que, debido a la previsible expansión del coronavirus, no se recomiendan medidas restrictivas, sino de mitigación.

Cuestionado sobre el posible cierre de escuelas, respondió:

“En este momento no hay ninguna indicación porque no hay una razón científica o técnica de salud pública para cerrar escuelas, cerrar trabajos, tener ausentismo laboral justificado de manera generalizada. No hay razón alguna hasta este momento”.