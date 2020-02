Salud descarta cierre de escuelas o trabajos por confirmación de coronavirus en CDMX

La Secretaría de Salud descartó este viernes el cierre de escuelas y centros de trabajo por el primer caso de coronavirus confirmado en la CDMX.

En la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, dijo que no hay una razón científica o técnica de salud pública para cerrar escuelas o trabajos.

“En este momento no hay ninguna indicación porque no hay una razón científica o técnica de salud pública para cerrar escuelas, cerrar trabajos, tener ausentismo laboral justificado de manera generalizada. No hay razón alguna hasta este momento”.