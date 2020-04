Mexicanos varados en Roma por coronavirus piden ayuda a AMLO

Un mes de confinamiento, primero en el camarote en el crucero en el que viajaban y luego de la habitación del hotel de Roma al que fueron llevados, es lo que les está tocando vivir a 10 mexicanos de Veracruz, Puebla Monterrey y Tlaxcala. La cuarentena en Roma después de que desembarcaron en el puerto de Savona tendría que haber sido de 14 días pero ya pasaron tres semanas.

“Entre las diez personas que estamos aquí no todas pensamos igual, no todos sentimos igual, hay algunos muy desesperados, otros más tranquilos, otros temerosos pero en general somos un grupo muy unido que estamos deseando regresar pronto”, señala Roberto Sánchez Escalante, de Veracruz.

No pueden salir de sus habitaciones, les dejan los alimentos fríos fuera de la puerta, llevan un mes sin tomar aire o poder hacer ejercicio pero lo que más les afecta es la incertidumbre.

“Lo que no me sienta nada bien es que en ningún momento tenemos información; desde hace ocho días a mi me hicieron la prueba, no tengo resultados, no sé si soy, presumo que soy negativa porque a los positivos los han estado llevando pero no nos han dado en ocho días los resultados de qué pasó con esa prueba”, dijo por su parte Mildred Rodes, de Monterrey.