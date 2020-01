Valeria Díaz, la mexicana ‘atrapada’ en Wuhan, China, por coronavirus

Valeria Díaz Hernández, mexicana de 23 años de edad, cursa la licenciatura de Economía y Tratado Internacional en la Universidad de Wuhan, China, y vive en aquella ciudad desde hace 4 años y medio, y ahora está atrapada en esa ciudad por el coronavirus.

Te recomendamos: México se mantiene sin casos positivos de coronavirus: SSA

Esta ciudad es una ciudad grande, muy movida, con mucha gente, muchos negocios”, destacó.

La vibrante ciudad de grandes edificios, comercios y de aglomeraciones multinacionales que la maravilló hoy luce vacía. Ante el brote de la nueva cepa de coronavirus que ha cobrado la vida de más de 130 personas, los elementos indispensables para sobrevivir se venden a cuentagotas.

Los supermercados están cerrados, las tiendas están cerradas. El día de hoy, encontramos este supermercado abierto, pero solamente lo abrieron por ciertas horas. Sí hay ciertas cosas, como cosas empaquetadas. Para entrar nos checaban que tuviéramos cubrebocas y nos checaban la temperatura”, narró.

Valeria cuenta con carne en el congelador y comida enlatada para una semana y media. Ya no tiene efectivo, no tiene forma de que sus padres, desde México, le depositen y en los comercios no le reciben tarjeta de crédito. Lo único que le queda es un poco del dinero de la renta de su departamento que le alcanzará para comprar comida para máximo dos semanas más, si es que abren el supermercado.

Valeria quiere regresar a México, pero no tiene forma. Wuhan está aislada.

No podemos salir de la ciudad, necesitamos que sea con ayuda. Si yo digo ‘ok, voy a salir a otra ciudad que tenga el aeropuerto abierto y tomar un vuelo’ no se puede porque no hay métodos de transporte, no hay tren, no hay autobuses, no hay nada”, destacó Valeria.

Por esa razón pidió ayuda hace una semana a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Yo les dije desde un principio que yo quería salir. Ellos me respondieron que por el momento ellos estaban recopilando información de todos los mexicanos que estábamos en Wuhan. Me dijeron que ellos se iban a poner en contacto conmigo si llegaba a haber alguna información”, agregó.

Afirmó que sus compañeros de la universidad de otros países, como Estados Unidos, Francia, España, Reino Unido y Marruecos, ya fueron rescatados por sus embajadas o están por serlo.

Veo muchas personas como preocupadas o asustadas de que nosotros podamos llevar el virus. El subsecretario de Prevención y Promoción que dice que ellos ya tienen, en caso de que el virus llegue, ellos ya tienen instalaciones preparadas. Yo digo que pudiéramos regresar”, concluyó la ciudadana mexicana viviendo en China.

Valeria dijo estar dispuesta a pasar una cuarentena donde le indiquen las autoridades mexicanas.

Con información de Sarahí Méndez

KAH