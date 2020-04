Usuarios del Metro CDMX abordan sin cubrebocas pese a su uso obligatorio

Este viernes entró en vigor el uso obligatorio del cubrebocas en el Metro de la CDMX y algunos usuarios dijeron desconocer la disposición y no acataron la medida para evitar contagios de coronavirus

Este viernes entró en vigor el uso obligatorio del cubreboca dentro de las 195 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (CDMX). El reparto de este insumo es gratuito en los torniquetes de las estaciones que actualmente presentan mayor afluencia, como Pantitlán.

Aún en la jornada nacional de Sana Distancia, cerca de la hora pico matutina, muchos usuarios llegaron sin protección.

No lo traigo. No sabía que a partir de hoy es obligatorio el uso de cubrebocas”, dijo uno de los usuarios.

¿Y el cubreboca joven? Buenos días, este… no he checado las noticias”, dijo otro.

En los accesos al Metro, los policías no decían ni hacían nada para vigilar que se cumpliera la instrucción. Un usuario se molestó por esta actitud.

Hay que usar el cubrebocas, es obligatorio no es posible que eso señores están dejando pasar sin el cubrebocas, no se vale, hay que jalar parejo, la gente pasa como si nada”, dijo el usuario José Luis García.

Hubo quienes rechazaron el cubreboca que les obsequiaban, y quien de plano se deshizo de él.

Sí están tomando las debidas precauciones, algunos les tenemos que insistir pues les es difícil entender”, dijo Alberto, uno de los empleados del Metro.

Aunque la sana distancia en la estación Pantitlán de la Línea 1 se olvidó tanto en los andenes como en las taquillas, la mayoría de los usuarios traía mascarillas, incluso, sin saberlo.

“¿Y el cubrebocas? No me dieron al entrar. Lo que pasa es que todavía lo traigo en la mochila. ¿Ya es obligatorio?, ah, no sabía. Aquí lo traigo, en la mochila”, dijo otro usuario.

