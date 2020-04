Médico vende botana y esquimos tras ser rechazado para sustituir a personal del IMSS por coronavirus

Alfredo Ortiz Camacho, médico cirujano egresado de la UAM, acudió a la convocatoria del Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para sustituir a personal durante la cuarentena por coronavirus, y al ser rechazado, puso un puesto de botanas.

Ortiz Camacho tiene su consultorio particular y una farmacia en la colonia José López Portillo, de la Alcaldía Iztapalapa.

Cobra 40 pesos por consulta y la crisis económica, a causa del coronavirus, ha hecho que no tenga pacientes.

Sí, la verdad es que ahorita no sólo yo, todos los negocios no tienen gente y nosotros no somos la excepción”, dijo.