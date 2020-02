Coronavirus ‘nos va a pegar’, advierte Juan Ramón de la Fuente

Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU, advirtió sobre la llegada del coronavirus a México.

“Viene el coronavirus y nos va a pegar”, dijo y pidió no subestimarlo.

“Nos va a pegar. Todas las precauciones son pocas. Tenemos dos ventajas, todo los demás son desventajas. Las únicas ventajas es que tenemos que la letalidad del virus es baja en relación a otros, pero eso no quiere decir que no se muera gente. Y la segunda, probablemente conforme avance el año, la temperatura suba y esto es la mejor protección que vamos a encontrar contra la pandemia, no hay la menor duda que va a llegar a México, la pregunta no es si va a llegar o no va a llegar a México, sino cuándo va a llegar y si estamos realmente preparados. Y yo quisiera pensar que lo estamos, hay infraestructura, hay gente capaz, pero, me parece que no podemos subestimar su importancia”, indicó Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante La ONU.

Juan Ramón de la Fuente se pronuncia sobre conflicto en la UNAM

En conferencia de prensa en el Senado, el embajador De la Fuente, quien fue rector de la UNAM, también se refirió al conflicto que ha vivido recientemente la Máxima Casa de Estudios a raíz de las demandas estudiantiles para poner un alto al acoso.

“La Universidad está diseñada para encontrarle solución a sus problemas. Es decir, la solución de los problemas va a venir en ejercicio de la autonomía universitaria, para que no haya dudas al respecto. Expresar mi respaldo al rector y a las autoridades universitarias. Entiendo las razones y los motivos que han originado el malestar, creo que hay razón suficiente para atenderla de manera cabal, pero, tiene que ser la propia Universidad la que encuentren sus soluciones”, destacó Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU.

El embajador De la Fuente estuvo en el Senado para reunirse con las Comisiones de Relaciones Exteriores.

Abordaron la posibilidad de que México sea electo para formar parte del Consejo de Seguridad la ONU.

La decisión se tomará 17 de junio próximo.

Con información de Claudia Flores.

