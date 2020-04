Pensionados del IMSS pasan horas sin protección contra coronavirus para recibir pago en CDMX

Jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en esta fase 2 de la contingencia por el coronavirus COVID-19, tuvieron que salir de sus casas.

Alrededor de 200 personas, casi todas personas de la tercera edad, acudieron a estas oficinas del Seguro Social que se localizan en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, para cobrar su pensión mensual.

Llegué como a las 10:30 de la mañana, viene y la fila y no avanza, a ver a qué hora terminan de pagar”, dijo Eufrosina Méndez Espinoza.

Sin tomar en cuenta la sana distancia, los jubilados y pensionados pasaron varias horas formados para ingresar a las oficinas del IMSS.

Yo creo que está muy mal, vea usted la fila, ¿la sana distancia dónde está? La fila está hasta la vuelta, hasta una vuelta completa, son 4 horas que están parados”, dijo el señor José Luis del Pozo.

Los empleados del Seguro Social sólo permitían el acceso a grupos de 10 personas. Al ingresar les proporcionaban gel.

Los jubilados y pensionados explicaron que únicamente se les pagan los días 1 y 2 de cada mes, pero que, en esta ocasión, el pago se hizo de manera diferente.

No se me hace justo que estemos aquí desde las 9 de la mañana y no nos puedan atender ¿y mire cómo está?, tenemos que guardar la sana distancia, no podemos, no hay espacio, reiteró la señora Virginia Galloso.

Eduardo acompañó a su mamá a cobrar su jubilación, a pesar que ella usa silla de ruedas, no recibió la atención que pedía.

Dijeron que no, que todos parejos, pero les dije viene enferma o sea viene mal y no es justo, ahorita porque nos tocó el techito, pero estábamos en el mero rayo del sol y no es justo. Llegamos como a las 8 de la mañana y mira apenas nos dieron las fichas, dice 173 y estábamos desde a la vuelta”, comentó Eduardo Bonilla.

La fila rodeaba la Calzada de Guadalupe hasta la calle Victoria, donde está el teatro Tepeyac.

El personal del IMSS, encargado de atender a los jubilados y pensionados, informó que el horario de atención era hasta las 2 de la tarde y que, en caso de no ingresar a las oficinas, podría hacerlo este jueves 2 de abril.

Desde el pasado domingo, 29 de marzo, el IMSS, a través de un comunicado, pidió a los más de 3 millones 800 mil jubilados y pensionados a tomar las medidas necesarias de prevención durante esta contingencia evitando, por ejemplo, acudir a una sucursal bancaria o a un cajero automático el mismo día de su respectivo pago, y así evitar aglomeraciones.

Con información de Mario Torres

