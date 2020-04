Jóvenes de Colima ayudan a personas vulnerables ante contingencia por coronavirus

En medio de la contingencia por el coronavirus, un grupo de jóvenes de Colima, tuvo la iniciativa de ayudar a personas de la tercera edad en situación vulnerable, solos o enfermos.

Gracias a su labor, adultos como don Guadalupe, de 85 años, que vive solo, recibe atención y comida.

“Yo ya no salgo aquí me la paso”, indicó Guadalupe Vejarano, habitante de Colima.

Juan es otro de los beneficiados. Vive solo, está perdiendo la vista, padece de diabetes y ya no tiene una pierna.

“Si a uno le es difícil, imagínate las personas que no pueden salir a trabajar, de repente no cuentan con lo más indispensable que es la luz ó el agua, entonces si no cuentan eso, pues no cuentan con prácticamente con algo para comer”, comentó Azucena Bernal, creadora del proyecto Donación de Víveres para Personas Vulnerables.

La iniciativa ha crecido tanto en tres semanas, que tuvieron que crear el grupo de Facebook “Donativos de Víveres para Personas Vulnerables”, y el número de voluntarios y donadores creció.

“Para mí ha sido emocionante, no me lo esperaba, mi hija dijo, pues vamos a regalar comida. Empezó todo a desarrollarse, gente que ni nos imaginamos, de repente aparece”, dijo María Candelaria Hernández Carrillo, madre de Azucena.

Una parte de los alimentos son comprados y otra son donaciones.

Las despensas las entregan a pie ó en auto según la ubicación del domicilio.

En ocasiones no es tan fácil concretar la entrega.

“Pues si también es difícil dar con los domicilios, las calles están enredosas, los números difíciles de localizarlos, pero bueno estamos haciendo el intento para que les llegue un poquito”, indicó Azucena Bernal, creadora del proyecto Donación de Víveres para Personas Vulnerables.

Es comida en la mesa para personas como don Jesús de 95 años, que tuvo que dejar de vender paletas en los jardines para evitar el contagio del coronavirus.

“Pues aquí cómo comida de lo que me traen, me mandan comida también cada tercer día, comida hecha, mucha ayuda”, dijo Jesús García Ramírez, paletero de 95 años.

“Y qué pues Dios nos siga mandando la ayuda verdad”, añadió Eulalia Ramírez, habitante de Colima.

Desde un refresco, una comida caliente o una despensa, ellos llevan lo que necesiten, para que no tengan que salir de casa.

