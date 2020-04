Italia registra el menor número de contagios de coronavirus en veinte días

Italia ha registrado en el último día 1.648 nuevos contagios con coronavirus, la cifra más baja de los últimos veinte días, si bien los muertos ascendieron a 11.591, con 812 más respecto al domingo, según datos de hoy de Protección Civil.

Las personas infectadas actualmente son 75.528, con lo que se han registrado solo 1.648 más que el domingo, menos de la mitad de los aumentos de los últimos días. Este nivel no se lograba desde el 9 de marzo (1.598), cuando el país inició una tendencia al alza.

“Cae el número de sujetos positivos con un número similar de pruebas realizadas en los últimos días”, refirió en rueda de prensa el presidente del Consejo Superior de Sanidad, Franco Locatelli.

De todos los enfermos detectados actualmente, la mayoría, el 58%, están recuperándose aislados en sus casas, con síntomas leves o sin síntomas, mientras que 3.981 están en cuidados intensivos.

La pregunta más repetida en Italia es si se ha alcanzado el pico de inflexión en la gráfica de contagios: “Hay varias hipótesis pero prefiero destacar la ralentización en el crecimiento de los infectados y la presión en los hospitales”, atajó Locatelli.

La región de Lombardía (norte), la más afectada del país por el coronavirus, “va por el buen camino” en la lucha contra la pandemia, auguró hoy su gobernador, Attilio Fontana.

“Las indicaciones que me llegan es que vamos por el buen camino, mantenemos esa línea (del gráfico) que ya no sube, que no está aún bajando, pero no está aumentando. Es la cosa positiva que vemos con interés, atención y esperanza”, destacó en otra rueda de prensa.