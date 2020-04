Insuficientes, insumos médicos para coronavirus de la Federación: Gobernadores del PAN

Los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) aseguran que los materiales de protección para los médicos y enfermeras que han recibido de parte de la Federación no son ni suficientes ni de buena calidad.

El subsecretario Hugo López-Gatell respondió que se trata de un error de comunicación.

A través de redes sociales, los gobernadores de Acción Nacional denunciaron que los insumos que han recibido del Gobierno Federal para atender la pandemia de COVID-19 son insuficientes

En Punto confirmó con los gobiernos de Aguascalientes, Tamaulipas, Baja California Sur y Querétaro que solo han recibido entre cinco y siete cajas, principalmente con cubrebocas, gorros, guantes y batas, de acuerdo a dos oficios de recepción; la Secretaria de Salud envió a uno de esos estado mil 120 mascaras medicas sin filtro, en otra entidad solo cien batas quirúrgicas que de acuerdo con los estándares internacionales deberían ser repelentes al agua.

Calificaron la situación de “inaceptable” y anunciaron que devolverán los productos a la Federación.

A través de Twiter, la Asociación de Gobernadores Panistas también acusó al presidente López Obrador de “desinformar”, pues aseguran que no han “recibido recurso extraordinario para atender la pandemia” y solo les han llegado los recursos ordinarios a los que tienen derecho.

El lunes pasado el gobernador morenista de Puebla, Miguel Barbosa, también se había quejado por haber recibido poco material.

“El cargamento chino es como una leyenda urbana. Hay unos aviones que han llegado de China cargados de insumos y a nosotros no nos ha llegado nada. No sé si no nos tocó o no nos quisieron dar. Bueno, bueno, bueno, han llegado dos cajitas, pues”, dijo Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell aclaró el origen de estos materiales.

“No es ningún error, es un problema de comunicación. Se especificó cuando se mandaron estos insumos.No tienen una indicación de uso clínico, es decir, no son para médicos y enfermeras que están en las unidades de salud. Precisamente porque son de un material muy delgado. Esto no es tampoco lo que se compró en China, aunque es de fabricación china, no es lo que vino en los aviones por compra. Esto fue un donativo como hemos tenido muchos. Y lo que se pretende es tener una bata de uso simple para el personal comunitario que tiene un riesgo de exposición muy bajo, por ejemplo, quien está en la puerta de una dependencia pública haciendo los filtros sanitarios”, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

