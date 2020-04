“Es inminente la fase 3 del coronavirus”, afirma López-Gatell en entrevista exclusiva para En Punto

“Es inminente que se aplique la fase 3 del coronavirus en México”, afirmó en entrevista exclusiva para En Punto, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

El funcionario de Salud enfatizó que hay varios signos que están llevando a que se aplique la fase 3, no solo en zonas metropolitanas, donde hay mayor densidad poblacional y por lo tanto mayor intensidad de los contagios y están escalando.

Destacó que los estados son responsables de implementar las medidas y de supervisar que se cumplan el estándar mínimo.

Luego de que la jefa de Programas de Enfermería del IMSS, Fabiana Zepeda Arias, dieran un mensaje sobre lo que piensa el servicio médico, Hugo López-Gatell, detalló que ese sentir es un sentimiento generalizado.

Ese es el sentimiento que existe entre los miembros de Salud, que están sacrificando sus tiempos y poniéndose en riesgo y sacrificando sus vidas por conservar la vida de otros. Es imprescindible que la gente se queden en casa. Hay una cantidad de empresas, que no son consideradas esenciales, que no han logrado que se disminuyan la afluencia de los trabajadores”.

E hizo un llamado a quienes no creen que “es el momento de parar” y quedarse en casa, pues señaló que son dos grupos de personas, los que creen y los que se han resistido a reconocer que hay un problema de salud pública donde está en juego centenares o hasta miles de vidas humanas.

Si vemos un segmento de la población, quisiera pensar que minoritario, que se ha resistido a creer que hay un problema…. histórico, ya que en 100 años no se había vivido esto, se resiste, por otros tipo de cálculos, que aunque pueden ser legítimos, no pueden ser la prioridad en este momento. Lo que está en juego son centenares de vidas humanas, posiblemente miles que queremos es proteger, salvar y evitar que haya muertos y la única manera de lograrlo es tocando base con esta realidad”

López-Gatell reiteró, que como lo ha dicho desde un principio, los mexicanos debemos prepararnos para una epidemia larga.

Al ser cuestionado sobre la diferencia en las cifras de casos, principalmente Baja California y Tamaulipas, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud detalló que ese asunto es omisión de los estados.

El proceso de vigilancia epidemiológica es completamente traseable, completamente rastreable, nosotros tenemos una plataforma electrónica que es de uso nacional, todas la dependencias de Salud están obligadas por la Ley General de Salud, a subir los datos de forma inmediata, lo datos se. generan en los estados, los datos que nosotros no tengamos, es porque no los están subiendo, y esto pudimos verificarlo en el caso de Baja California… No hay una fuente autónoma. Si el estado no avisa, no se tiene el dato”.