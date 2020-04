Mexicanos siguen combatiendo al coronavirus con sus iniciativas ciudadanas

Cada día llega información de más iniciativas ciudadanas para apoyar en el combate al coronavirus.

Oscar Carrillo Monroy, diseñador gráfico de 31 años, elabora viseras con una impresora 3D para donar a personal médico que atiende a pacientes con coronavirus en Manzanillo, Colima.

Me las han querido comprar pero les he dicho que no se venden, qué todo esto ha sido una donación y también es gracias a que la demás gente me ha estado apoyando con material, para poder seguir produciendo”, destacó Oscar.