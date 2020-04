Verificadores denuncian que INEGI rescindió su contrato antes de tiempo, pese a coronavirus

Esta semana, cuando se agudizó la emergencia sanitaria por el coronavirus, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, iniciaría la fase de verificación de los datos del censo que inició el 2 de marzo.

Te recomendamos: AMLO visita dos de los hospitales que atenderán a pacientes con coronavirus

Los verificadores, que forman parte de los 151 mil encuestadores que estuvieron recorriendo el país, se quedaron sin realizar esta labor. Ahora denuncian que el INEGI les informó que su contrato quedaba rescindido, aún cuándo habían firmado hasta el 17 de abril.

Están despidiendo a todo personal INEGI que está de forma temporal hasta el 17 de abril, algunos hasta el 24, sin embargo, el día de ayer nos avisaron que nos teníamos que presentar en Balderas para presentar una renuncia obligatoria. Amenazaron con no pagar aguinaldos, quincenas, no pagar nada”, destacó uno de los afectados.

Verificadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía protestaron a un costado de Palacio Nacional para evitar la rescisión de sus contratos. Denuncian que tuvieron que trabajar en medio de la pandemia por coronavirus sin insumos.

Lo tuve que hacer yo. Una, yo soy de la tercera edad y tendría que cuidarme pero acatar las instrucciones que me den, hagan las entrevistas, hagan las encuestas con cubrebocas y con gel, pues si no me das”, destacó Javier Pérez, verificador del INEGI.