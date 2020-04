Incrementaron 100 personas intubadas en la CDMX en solo dos días: Sheinbaum

La Ciudad de México está entrando en una fase delicada, de mayor incremento en el número de intubados por coronavirus, informó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Detalló que, hasta este sábado, los casos confirmados en la Ciudad de México suman 2 mil 080, los casos sospechosos son 2 mil 832 y 136 defunciones confirmadas.

En videoconferencia de prensa, consideró grave que se utilice la pandemia por COVID-19 como un tema político, como ocurre con algunos gobernadores que han tenido diferencias con el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“Lo que sí me parece que es muy grave es querer utilizar esta emergencia sanitaria, esta epidemia, pandemia mundial, como un tema político y eso es lo que no estamos de acuerdo, aquí es un tema de salud y aquí la salud es lo primero, tenemos que atender de manera responsable en cada una de las zonas del país y también decir, me parece que tampoco es momento de discutir un cambio en la distribución fiscal, todos estamos viviendo una situación difícil como país y aquí tiene que haber una solidaridad como país”.