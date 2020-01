No hay casos sospechosos de coronavirus en IMSS: Zoé Robledo

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que no hay casos sospechosos de coronavirus en su red hospitalaria a lo largo del país.

No hay casos sospechosos, estamos tranquilos. Es una señal de que todo el gobierno de México y todas las instituciones están atendiendo el tema y siguiendo los protocolos internacionales es un tema que hay que entender que tiene que estar en el balance de no alarmar a la gente innecesariamente no mandar señales de que no se está haciendo nada”, dijo el director Robledo.

En otro tema, descartó que haya abasto generalizado de medicamentos en hospitales y clínicas del Seguro Social.

No desde luego que no. No puede simplificarse como un asunto de hay o no hay desabasto, puede haber casos en ciertos lugares de ciertos medicamentos, pero eso no generaliza porque también nosotros no queremos que se genere ni una situación en donde se cree que los servicios se están paralizando”, insistió el director del IMSS.