Coronavirus: Van más de cuatro millones de casos en todo el mundo

La cifra de personas infectadas por coronavirus (COVID-19) en todo el mundo llegó a cuatro millones 20 mil 878, mientras que 279 mil siete personas han fallecido.

Tan sólo en las últimas 24 horas se confirmaron en todo el orbe 83 mil 65 nuevos contagios de COVID-19 y cuatro mil 352 nuevos fallecimientos. El total de personas dadas de alta es de un millón 363 mil 698, de acuerdo con las estadísticas presentadas por la Universidad Johns Hopkins.

Estados Unidos se mantiene como el país más golpeado por la pandemia al registrar un millón 309 mil 164 casos positivos y 78 mil 794 muertes. En un solo día, el número de contagios aumentó en 25 mil 256, mientras que los decesos aumentaron en mil 615.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Estados Unidos abarca cerca de 75 por ciento del total de diagnósticos y muertes en el continente americano.

En dicho país, el COVID-19 no es ahora la única preocupación, sino los daños colaterales del mismo. De acuerdo con The New York Times, tres menores han muerto en los últimos días a causa de un síndrome vinculado a la cepa de coronavirus, lo cual ha alertado a las autoridades.

Además, Estados Unidos registró un incremento importante de la propagación del virus en asilos, donde al menos 25 mil 600 trabajadores y residentes han muerto a causa del agente infeccioso, principalmente en Nueva York. Esto implica que una tercera parte de las víctimas mortales de todo el país falleció en dichos espacios.

En América Latina y el Caribe, Cuba destacó este sábado al mantener en ascenso la cifra de personas recuperadas del coronavirus. De mil 754 casos, han sido dados de alta mil 140 pacientes y sólo 74 han fallecido. Además, en el transcurso del día únicamente se registraron 13 nuevos contagios.

En contraste, Brasil ha superado a Canadá en casos de COVID-19 con 155 mil 939 contagios, convirtiéndose en el octavo país del mundo con más casos positivos. También ocupa el sexto puesto a nivel global en lo que fallecimientos se refiere con 10 mil 656 decesos.

Ante las cifras presentadas por el país sudamericano, el Congreso de Brasil decretó este sábado luto oficial por tres días en tributo a los muertos por el coronavirus en el país, como una forma de mostrar la preocupación del Legislativo frente a las alarmantes cifras.

Del otro lado del mundo, en Europa, España continúa su fase de reapertura. Según informó el gobierno español, las comunidades autónomas que forman parte de la primera etapa de retorno a las actividad, podrán comenzar a organizar reuniones de máximo 10 asistentes y se podrá transitar entre provincias.

España poco a poco buscará una nueva normalidad tras haber alcanzado los 223 mil 578 casos de COVID-19 y las 26 mil 478 muertes, convirtiéndose junto con Italia en uno de los países que más ha padecido la pandemia en Europa.

Italia, país que se convirtió en una de las regiones con la tasa de letalidad del virus más alta, también sigue adelante con su fase piloto de reapertura, conforme las cifras de muertos y contagios descienden. Hasta este sábado, el país confirmó 218 mil 268 casos y 30 mil 395 muertos.

A pesar de que las cifras son elevadas, la curva de evolución de la pandemia continúa aplanándose. En 24 horas, Italia reportó 194 decesos por coronavirus. En cuanto al número de contagios, éste disminuyó a mil 83 en comparación con los mil 327 de este viernes.

