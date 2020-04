Personal del Hospital General de México teme que pandemia de coronavirus se incremente

Médicos del Hospital General de México han intensificado sus cargas de trabajo para atender a pacientes con coronavirus y temen que la demanda en una inminente Fase 3 los rebase.

Todos los pacientes que tenemos en la terapia intensiva están intubados, están muy mal. Prácticamente nos la jugamos, hoy vienes y mañana desafortunadamente no están con ya nosotros”, dijo.

Sergio y Giselle forman parte del cuerpo de 260 enfermeras que, junto con 80 médicos, atiende a pacientes con COVID-19 en terapia intensiva, en el Hospital General de México, en la colonia Doctores de la capital del país. Desde hace tres semanas trabajan en turnos de hasta 12 horas seguidas.

De las 808 camas censables del Hospital General de México, el más grande del país, 61 se dispusieron para pacientes contagiados. La mitad de ellos está en riesgo, desde el 24 de marzo a la fecha, ocho pacientes han fallecido.

En la intensiva, donde los pacientes requieren ventilación mecánica, el personal usa uniforme quirúrgico desechable. Los pacientes pueden generar aerosoles si aún no se intuban, no siempre se usa el traje especial. La crisis empeorará, indican, cuando los insumos escaseen.

No contamos con el suficiente recurso como para ocupar el comando en todo momento. Son pacientes sumamente contagiosos”, insistió Sergio.

Susana se encarga de tomar muestras a pacientes que son llevadas a análisis. Teme que, ante el incumplimiento de las medidas de sana distancia, haya una crisis como la que se vive en Italia o Estados Unidos.

Tan solo este fin de semana 14 muestras tomamos y no nos dábamos abasto. Me preocupa que en algún momento no podamos soportar nosotros”, insistió Susana Jiménez.