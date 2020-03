Hombre con COVID-19 denuncia discriminación en CDMX

Rodrigo dio positivo a COVID-19, a través de sus redes sociales, dijo ser víctima de presunta discriminación por parte de sus vecinos.

El habitante de un condominio en Azcapotzalco denunció presuntos actos de discriminación de vecinos por tener COVID-19.

Rodrigo Fragoso, residente de condominio, comentó: “Me empezaron a insultar en redes sociales por haber contagiado aquí a la gente. Hace ratito me vinieron a aventarme cloro aquí en la puerta de mí departamento”.

Rodrigo decidió, junto con su pareja, permanecer aislado dentro de su departamento, en un condominio ubicado en Azcapotzalco, luego de ser diagnosticado con COVID-19.

El problema creció cuando sus amigos tuvieron dificultades para entrar al condominio, y llevarles alimento y agua.

Rodrigo Fragoso, residente de condominio, señaló: “Están afuera del residencial donde yo vivo y no los dejan pasar que porque supuestamente la Secretaría de Salud no les permitía. Pero eso es un acto de discriminación”.

Sus amigos también hicieron una transmisión por redes sociales de lo que ocurría en ese momento, en la entrada del fraccionamiento.

Sandra Bárcenas, amiga de Rodrigo, dijo: “No le dejan pasar comida. A un amigo que trajo, la dejó y después de una hora no le dejaban pasar la comida, entonces eso no lo podemos permitir, no lo podemos permitir porque es un acto de discriminación”.

Durante la transmisión esto dijeron algunos vecinos.

Miguel Rodríguez, del Comité Vecinal del Condominio, señaló: “Estamos preocupados tanto por tu amigo Rodrigo, como por todos nosotros, es una situación que nunca hemos pasado, ni creo que ustedes. El simple hecho de que vivamos muchas familias es una fuente de mucha contaminación y tú lo sabes. Yo la verdad soy muy honesto y decía ‘esto no va a pasar’. Pues nos pasó, nos está pasando”.

La mañana del domingo se contactó, vía telefónica, con personal de la administración del edificio.

La administradora del condominio dijo que sus conversaciones telefónicas y escritas con Rodrigo siempre han sido en términos cordiales, y con la finalidad de ayudarlo a él y su pareja.

El alcalde de Azcapotzalco, dijo que intervendrá en este caso.

La jefa de Gobierno llamó a ser solidarios con quienes tienen coronavirus COVID-19

Con información de Guillermo Segura

LSH