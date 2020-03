Gobernador de Jalisco anuncia paquete económico para ayudar a micro y pequeñas empresas durante la crisis del Covid-19

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció el día de hoy un paquete de mil millones de pesos para apoyar a micro, y pequeñas empresas, y a personas con actividades económicas informales en Jalisco, ante la contingencia sanitaria causada por el Covid-19, comunmente llamado coronavirus.

Se trata de un Plan Emergente para proteger el empleo y el ingreso de las personas, en el cual participan el gobierno estatal y los municipios del estado de Jalisco.

La ayuda estará destinada a las micro y pequeñas empresas, productores de maíz y personas con autoempleo o empleo informal.

“Este paquete de medidas van a ser un respaldo para la economía de la gente, pero espero que sea un mensaje claro de que el gobierno de Jalisco entiende la circunstancia y que los gobiernos municipales que han anunciado ya su integración a este esquema hoy representados en esta mesa, se han sumado en este plan de contingencia”

El gobernador también aseguró que entiende “[…] la circunstancia económica que significan las medidas que estamos pidiendo a los jaliscienses que emprendamos, pero tomar las decisiones de hoy nos van a evitar, si hacemos lo correcto y si cada quien hace su parte, tener que tomar otro tipo de medidas como ya ha pasado en otros lugares del mundo. Les pedimos una vez más a los jaliscienses su respaldo, su apoyo, su comprensión, necesitamos de su solidaridad. A quienes me dicen todos los días su preocupación por que estas medidas de aislamiento social van a afectar su economía, lo que decimos es: el gobierno los va a apoyar, no tengan duda de eso.”

Exhortó a la población a ayudar al gobierno en estos días que son claves.

Acompañado de presidentes municipales, miembros del Gabinete Económico y representantes del sector privado, Alfaro explicó que los mil mdp del Plan Emergente para la protección del empleo y el ingreso a las personas, se destinarán en los siguientes rubros:

· 450 mdp para micro y pequeñas empresas

· 150 mdp para proteger los ingresos de los productores de maíz (Fideicomiso Maicero)

· 400 mdp para personas con actividades económicas informales, con un apoyo directo de 5 mil pesos por persona para estos dos próximos meses, y un total de 80 mil apoyos.

Anunció que las reglas de operación se darán a conocer el miércoles de la próxima semana.

“Estos son los tres grandes programas que forman parte del Plan Emergente para la Protección del Empleo y el Ingreso de las Personas y mil millones de pesos de inversión que tomamos la decisión no van a ser financiados con deuda de largo plazo que trascienda esta administración. Estamos haciendo un esquema para tener flujo de manera inmediata pero que pueda ser solventado y financiado con los recursos en un plazo no mayor de un año. No va haber endeudamiento para la emergencia en este momento para Jalisco”, dijo.

Durante esta contingencia, el gobernador también afirmó que, salvo el Secretario de Educación nacional, ninguna persona Gabinete Federal ha llamado a Jalisco para atender la contingencia del Coronavirus. “Estamos haciendo lo que podemos con nuestros recursos. Cada peso que se va a invertir es del Estado y de los municipios. El Gobierno de la República, salvo en el sector educativo, no nos ha buscado para nada”

Por otro lado, el gobernador reconoció la solidaridad del sector privado, con quienes han estado trabajando en la mesa permanente durante la contingencia del coronavirus.

También aprovechó para pedir a los jaliscienses a tomar en serio las medidas de aislamiento social.

Por su parte, los alcaldes metropolitanos, representados por los titulares del gobierno de Guadalajara y Zapopan, Ismael del Toro y Pablo Lemus, anunciaron que habrá prórrogas y periodos de gracia en créditos vigentes, la condonación de pagos y renovación de permisos para tianguis y comercios en mercados abiertos, la extensión del plazo de prórroga para el pago de refrendo de licencias, aparte de contar con capacidad financiera para sumarse a este modelo estatal para las medidas de apoyo económicas a la población.

“[…] los municipios fuimos encontrando también capacidad financiera para sumarnos

a este mismo modelo y poder hacer desde el esfuerzo municipal la colocación de créditos, en el caso de Guadalajara por un monto de hasta 100 millones de pesos y con la portación de 20 millones de pesos para, a través del financiamiento, ampliar también este apoyo a las micro y pequeñas empresas[…]” explicó Del Toro.

Pablo Lemus reforzó que el anuncio hecho por el Gobierno Estatal y ante estas bajas en ventas se apoyará a las personas que viven al día en la comercialización de productos o servicios: “cualquier tienda de abarrotes está también incluida, el vendedor de fruta de la esquina, todos los tianguis tanto en Guadalajara como en Zapopan no pagarán durante los próximos 90 días absolutamente ninguna contribución municipal”.

Resaltaron que en todos los impuestos municipales como predial, transmisiones patrimoniales o licencias no habrá multas y recargos por los próximos 90 días, asimismo, los refrendos en trámites con último día a junio sin recargos.

El análisis de riesgo en los sectores económicos más vulnerables contempla a restaurantes, bares, hoteles, enseñanza, servicios recreativos, transporte, autopartes, electrónica, textil, moda, muebles, servicios personales y comercios misceláneos, en los cuales se estima una afectación en 123 mil 540 empleos.