DJ Black N Mild muere por coronavirus

El DJ estadounidense Black N Mild, falleció a causa del reciente brote de coronavirus a los 44 años, justo el mismo día que recibió el diagnóstico, en días pasados presentaba algunos síntomas como fiebre.

El 19 de marzo, Oliver Stokes Jr., su nombre real, fue diagnosticado con COVID-19 el cual adquirió en la ciudad de Louisiana, de acuerdo con el portal NME, que difundió la noticia este sábado.

Asimismo Stokes tenía un trabajo de tiempo completo en la escuela Arthur Ashe Charter. “Nuestra comunidad escolar está devastada”, dijo Sabrina Pence, directora ejecutiva de FirstLine Schools, la organización autónoma que opera en la institución. “Stokes dejó el trabajo el 9 de marzo con fiebre, señaló “y no regresó.

El DJ originario de Nueva Orleans, comenzó su carrera musical en 1995 en fiestas de adolescentes, posteriormente su popularidad se centró en el sureste de los Estados Unidos dentro de clubes nocturnos. Oliver también es conocido por tener uno de los primeros programas de la radio local dedicados al género Bounce.

Cabe destacar que su nombre no debe confundirse con el otro DJ Adam “BlaqNmilD” Pigott quien a su vez ha trabajado con el cantante Drake en los temas In My Feelings y Nice For What.

Con información de Notimex

DGP