Miriam Herrera, enfermera que durante 7 horas continúas atiende a pacientes con coronavirus

Miriam Herrera Villa es enfermera del área de terapia intensiva del Hospital Juárez de México y durante 7 horas atendió a pacientes con coronavirus.

Fue una jornada de 7 horas continuas, atendiendo a pacientes con Covid-19 en el Hospital Juárez de México.

Sin descanso y con preocupaciones, Miriam piensa en sus pacientes como si fueran sus familiares.

Y es que además de ser enfermera, es esposa, hija y madre de familia. Esto la motiva a dar la batalla en la línea de fuego, pero también la satisfacción de regresar a casa después de haber cumplido con su heroica labor.

Pero antes de salir del hospital, sigue el protocolo de sanitización. Se baña, se cambia de ropa y en el trayecto de una hora y media; trata de relajarse, aunque en ocasiones, resulte difícil.

A veces llego a casa y no dejo de pensar en el tema, hay días que no he podido dormir. El estar a veces adentro con ese tipo de pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos, con una mascarilla. A veces sientes que te ahogas, hay momentos en los que te sientes mareada, los goggles a veces, de tanto sudor, no te permiten ver; pero el pensar que estás haciendo bien tu trabajo, y que te sientes orgulloso de hacer esa labor, es lo que te mueve y el que tu familia te apoya, eso no tiene precio”, reiteró la enfermera Herrera Villa.