Empresarios lamentan que AMLO ‘cerrara’ la puerta a sus propuestas, alistan nuevas acciones

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) les haya cerrado la puerta y no haya considerado en su Plan de contingencia económica, el paquete de acciones que le presentaron y que lo único que buscaba era preservar el empleo y la operación de la micro, pequeña y mediana empresa, ante la pandemia del coronavirus.

Nosotros creemos que hemos encontrado una puerta cerrada a nuestras propuestas. No se pidieron apoyos a las empresas para rebajar impuestos ni para salvar a nadie, no se está pidiendo más que apoyar a este universo, es un universo enorme en México de personas que no viven de los programas sociales, viven de su trabajo, sobreviven con su trabajo cooperan con impuestos, la peluquera, la del salón de belleza, el señor que vende tacos, el señor de la miscelánea”, afirmó Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.