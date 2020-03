AMLO: Economía y peso han resistido al coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador pronosticó que la economía mexicana resistirá los embates que está causando a nivel mundial la epidemia del nuevo coronavirus.

Ha resistido nuestra economía sobre todo el peso, ha habido una depreciación pero estaba bastante apreciado el peso, resistió, yo estoy seguro que esto se va a normalizar, se va a estabilizar, es un asunto mundial pero cada vez van a estar más tranquilos los mercados, en cuanto a México siento que no vamos a tener problemas mayores, ese es mi pronóstico, los conservadores, que quisieran que nos fuera mal, van a decir que está mal mi pronóstico y que vamos a tener crisis económica y financiera, yo digo no, está bien nuestra economía, tenemos finanzas públicas sanas y está fuerte nuestra moneda”, indicó López Obrador.

En tanto, el ​subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud dijo que los 5 casos confirmados en México de COVID-19 y un portador asintomático, han sido importados, es decir son personas que se contagiaron fuera del país.

Señaló que ha funcionado el sistema de vigilancia epidemiológica que detecta personas, aún sin síntomas, a partir del estudio de contactos.

Seguiremos en el escenario uno, calculamos que por varias semanas, hasta el momento todos estos casos son casos importados, pero no se ha detectado un fenómeno de transmisión dentro del territorio”, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Advirtió que el coronavirus ha desatado dos epidemias: la infecciosa y la del miedo que ha provocado compras de pánico de productos como cubrebocas y desinfectantes.

Mientras que el procurador federal del Consumidor dijo que no se permitirán abusos en precios o desabastos ficticios.

Estos cubrebocas sencillos, clásicos que se pueden vender en los supermercados, en las tiendas, etcétera, no sirven para protegernos, entonces que todo el mundo lo sepa, no hay que tener medidas extraordinarias de comprar toda una reserva de este tipo de desinfectantes en aerosol o toneladas de cloro o nuevas moléculas, no existe tampoco una utilidad”, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Que no generemos una demanda innecesaria de este tipo de productos, en base a la ley se establece que no puede haber aumentos injustificados que responden a la especulación, estamos actuando como autoridad y si se ‘pasa de rosca’ alguien vamos a aplicar la ley”, añadió Sheffield.