Tragedia en Ecatepec, hijo de mujer con coronavirus muere mientras ella estaba en hospital

Adriana, una mujer taxista de Ecatepec, era atendida por coronavirus en un hospital del Estado de México, cuando su hijo, de 14 años de edad, murió electrocutado en su vivienda

Era el que me había dicho que juntos hasta la muerte, que él iba a estar conmigo, siempre y que si nos moríamos, nos moríamos juntos, se me fue”, dijo Adriana Blanquet, paciente de coronaviurs.

Adriana Blanquet es taxista, vive en Ecatepec, Estado de México, tiene 37 años y es madre de 4 hijos. El domingo, cuando ella se encontraba internada en el Hospital de las Américas, para una última revisión de su padecimiento, murió el hijo de 14 años que la cuidó durante el tiempo que tuvo el virus.

Una lluvia que azotó el viernes en Ecatepec inundó su casa. El niño estaba solo y se electrocutó al mojarse el sistema eléctrico de la casa.

Pidió ayuda el niño. Entré a ayudarlo, a quererlo sacar del agua, de hecho yo también recibí una descarga, pero yo traía botas. Al recibir la descarga me salí para desconectar la bomba que el niño había puesto”, narró el vecino de Adriana.

Estuvimos 20 días aislados y el 1 de abril acaba de cumplir 14 años, el miércoles. A mi hijo no le tocaba, pero se fue”, enfatizó Adriana.

Adriana dice que la última semana de febrero adquirió el virus Covid-19 y que durante varios días, ya con la enfermedad realizó viajes en su taxi por distintas zonas del Valle de México, sin saber su padecimiento.

Yo tenía el virus de Covid-19, me empecé a sentir mal el 10 marzo, mi primer examen fue en Las Américas el 12 de marzo, que fue cuando me encuentran influenza por virus no identificado J11. Después, el 16 marzo voy al INER, en el INER me hacen la prueba que pagué de mil 490 pesos en ese momento. Hoy en día no tengo idea cuando salga, me piden mi número, mis datos y dos días más tarde me dicen que soy positivo al Covid-19. Así es, vía telefónica me avisan que soy positiva”, explicó Adriana .

Adriana fue dada de alta el fin de semana del Hospital General Ecatepec “Las Américas”, le aseguraron que ya no era portadora del virus Covid-19 y por eso pudo acudir al velorio de su hijo.

Me dictaminan que ya no soy un foco de contagio y ahora es al revés ustedes son contagiosos para mí porque con el Covid quedó devastada del sistema inmunológico y mis pulmones y vías respiratoria. Yo ahorita tengo dolor de cabeza, presión en el pecho y piquetitos en el pecho, de repente una tos continua, ya no tengo fiebres pero me arde la piel, de pies a cabeza así como si me echaran aceite, arde, pero en todo el cuerpo. Los médicos dijeron que poco a poco me voy a ir curando”, enfatizó.

Pide a los que aún no creen que existe este virus, que acaten las recomendaciones de las autoridades y se queden en casa.

Soy sobreviviente, paciente y sobreviviente de este virus. Si yo no hubiera estado en el hospital y mi hijo no hubiera estado solo, no hubiera pasado esto, ojalá les sirva a muchos de experiencia lo que a mi pasó”, concluyó Blanquet.

Apenas se sienta mejor dice, tiene que regresar a trabajar como taxista, porque tiene que mantener a los 3 hijos que ahora le quedan.

Con información de Guadalupe Madrigal

