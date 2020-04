Detienen a hombre por cometer un delito en CDMX, pero podría tener coronavirus

Un hombre que podría estar contagiado de coronavirus fue detenido por agentes de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

El presunto responsable fue detenido la noche del 26 de marzo en la alcaldía Cuauhtémoc, por el delito de encubrimiento por receptación y posesión de droga.

Debido a sus síntomas fue aislado en una de las galeras de la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 2.

Un familiar del detenido, dijo: “Lo tenían en una celda y no dejaban que nadie se acercara y ahí lo tenían sin una cobija, nada, ahí estaba tirado, de hecho, cuando yo pase me dijeron tú ábrele y tu ciérrale porque ese güey nos vaya a infectar”.

El sábado pasado, la juez de control, Yolanda Rangel, lo vinculó a proceso y le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, pero debido a que podría tener coronavirus, ordenó que se resguardara en su domicilio durante 14 días y que el ministerio público se hiciera cargo de las medidas de vigilancia.

El imputado fue llevado a un inmueble en la alcaldía Gustavo A. Madero, dos policías lo vigilaban desde el exterior, sólo le marcaban cada dos horas por teléfono para pedirle que se asomara por la ventana, para comprobar que ahí seguía.

Pero según la defensa del imputado, no había condiciones para que estuviera ahí.

Andrés Rosas Jiménez, abogado defensor, comentó: “En su domicilio no existen las condiciones para que él pudiera estar aislado. El edificio dónde él vivía hay varios menores de edad y hay otras personas por lo cual se tomó la decisión de llevarlo a un cuarto aislado, informando previamente al Ministerio Público”.

Los familiares del imputado aseguran que el dueño de la vivienda, les pidió que se marcharan.

“De hecho nos dijo que desalojáramos, que nos fuéramos de ahí porque le dábamos mala fama y aparte que no podíamos estar que porque los inquilinos y la gente de ahí de la vecindad ya se habían puesto al brinco”, comentó el familiar del detenido.

Debido a esto, la defensa pidió trasladarlo a otro inmueble en la alcaldía Álvaro Obregón, a dónde fue llevado el lunes por la mañana.

El imputado fue presentado a una audiencia en el Reclusorio Norte.

La Cámara de ‘Despierta’ captó cuando subió al asiento trasero de un auto, adelante iban los dos policías que lo vigilaban.

En la audiencia, la juez Yolanda Rangel revocó la prisión domiciliaria al considerar que no se cumplió, por haberlo cambiado de inmueble y ordenó que lo ingresaran al Reclusorio Norte.

Andrés Rosas Jiménez, abogado defensor, detalló: “En la opinión de esta defensa creo que no es la medida más adecuada ya que estamos no solamente exponiendo la integridad y la salud de mi representado si no sobre todo de una gran población que es la población que se encuentra en el reclusorio norte”.

El litigante admitió sentir temor por haber tenido contacto con un sospechoso de coronavirus, pues la audiencia se suspendió en dos ocasiones por los malestares del imputado.

“Después de que pudo observar que nuestro representado empezó a vomitar incluso, fue cuando tomó la decisión de pasarlo a un escritorio diferente y en la segunda interrupción fue cuando tomó la decisión de mandar llamar al médico”, destacó el abogado Andrés Rosas Jiménez.

