Descarta AMLO cancelar giras por coronavirus

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este viernes suspender sus giras por el país, pese a haberse confirmado el primer caso de coronavirus en la Ciudad de México y un segundo más en Sinaloa, que está en espera de ratificarse con una segunda prueba.

Luego de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sugiriera no dar besos ni abrazos y evitar saludar de mano para prevenir el contagio de coronavirus, una reportera preguntó al presidente López Obrador si cancelaría sus giras.

El mandatario federal respondió: “No puedo porque, miren, la vez pasada -ahora coincidió- cuando el virus que afectó, fue en el 2009, se exageró en aquel tiempo y se prohibió incluso que se llevaran a cabo reuniones, me acuerdo”.

Señaló que en ese entonces él tenía que hacer giras y trabajar todos los días.

“A mí me tocaba ir a giras, porque le teníamos que pedalear; si no, no se podía, era de trabajar todos los días, todos los días, informando, orientando, como predicadores, como demócratas, todas las plazas públicas. Y me tocó, entonces, ir a Tamulté de las Sabanas, a la zona chontal de Tabasco. Me criticaron porque hubo un acto en la plaza”.