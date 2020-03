Compras de pánico por coronavirus causan desabasto de cubrebocas y gel antibacterial en Sinaloa y CDMX

La llegada del coronavirus a México provocó compras de pánico en Culiacán, Sinaloa, y la Ciudad de México (CDMX) y se reportó el desabasto de cubrebocas, desinfectantes, gel antibacterial y vitamina C en farmacias y tiendas de autoservicio.

No hay nada de cubrebocas, de ningún tipo. No hay fecha, ya están agotados por lo del coronavirus”, afirmó un empleado de farmacia.

Médicos especialistas sugieren que la escasez de cubrebocas no es un tema de alarma porque existen alternativas de reemplazo.

Antes de que surgieran los cubrebocas desechables, muchas instituciones, incluso en nuestra preparación hacíamos cubrebocas de tela, estos pueden hacerse con cualquier tipo de tela que tengas a la mano y puedes hacerte varios”, señaló el doctor otorrinolaringólogo Galo Rionda.

La Jefa de Gobierno capitalina pidió a la población a no hacer compras de pánico.

Es lo mismo el gel antibacterial que lavarse muy bien las manos con agua y jabón. Entonces, no hay que tener ningún… generar ningún pánico, estás compras que se hacen sino más bien estar bien informado y repito, medidas de sanidad básicas”, señaló Claudia Sheinbaum.

Sobre la reacción de la población, el subsecretario de Salud hizo esta advertencia

No necesitan hacer una actividad especial, ni hacer compras de pánico como nos relatan que se hicieron hoy día de desinfectantes domésticos, no tiene sentido.

Los cubrebocas, no se necesita tener cubrebocas, en este momento y posiblemente tampoco si llegáramos a la que llegáramos al episodio tres, al escenario tres, de transmisión generalizada. Una persona se pone la mascarilla pero 15 minutos después ya se acaloró y se le pone lado o se la pone arriba o ya tiene hambre y va a comer y la trae de sombrero y se come unos tacos y está respirando. Entonces no está cumpliendo el propósito la mascarilla”, concluyó refirió Hugo López-Gatell.

