¿Debemos usar cubrebocas durante contingencia por coronavirus?

El uso de cubrebocas es indispensable en ciertas circunstancias, así lo informaron especialista.

Susana López Charretón, viróloga, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, dijo: “Los tapabocas se deben de usar cuando las personas están enfermas en su casa, para evitar contaminar superficies y las personas que están al cuidado”.

Si bien el uso de cubrebocas en lugares públicos por sí solo, no garantiza evitar el contagio de coronavirus, científicos consideran que siempre y cuando se emplee correctamente y en combinación con medidas como el lavado frecuente y adecuado de manos, puede ayudar a reducir el contagio.

Rocío Tirado, viróloga del Departamento de Microbiología y Parasitología de la UNAM, señaló: “Actualmente en nuestro país estamos muy cerca de entrar a la fase tres, esto qué significa, que el número de casos y la transmisión, que es cada vez mucho más eficiente, incrementará probablemente el número de casos, por lo cual, se ha sugerido, que las personas que aún tengan que salir a trabajar de manera necesaria, puedan usar como manera preventiva el uso de los cubrebocas de tela”.

Aunque el virus SARS-Cov-2 puede atravesar la tela, las gotitas de flugge, que es la saliva que uno expulsa al hablar se quedan en su mayoría sobre el cubrebocas y no llegan al prójimo con la misma facilidad, siempre y cuando la persona no lo toque y posteriormente no toque a otra persona o superficie.

Francisco Moreno, infectólogo, comentó: “Muchas personas presentan la infección sin síntomas, lo que llamamos el portador asintomático y esas personas diseminan el virus en el ambiente. Si esas personas usan algo que les cubra la nariz y la boca un cubrebocas de tela, un cubrebocas hecho en casa, eso evita que estén eliminando el virus a través de la nariz y a través de la boca”.

De ahí el beneficio colectivo cuando todas las personas que salen a la calle y están en contacto con el prójimo usan cubrebocas, no manipulan la parte que está en contacto con la nariz y la boca y nadie se lleva las manos a la cara hasta no haberlas lavado durante 20 segundos o frotado con un desinfectante con 70 por ciento de alcohol.

Samuel Ponce de León, titular de la Comisión y coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS), dijo: “Esta comisión recomienda que en condiciones de aglomeración; al viajar en el transporte público, metro, camiones, etcétera, o en la agrupación de personas en algún sitio cerrado como mercados o en filas, en tiendas, todas las personas usen cubreboca”.

La Organización Mundial de la Salud específica que en caso de usar cubrebocas, es indispensable desecharlo adecuadamente.

Christine Francis, consultora sobre Prevención y Control de Infecciones, comentó: “Si decide usar un cubrebocas, úsele y deséchelo adecuadamente y limpie sus manos frontandolas con un desinfectante a base de alcohol o lávelas con agua y jabón”.

Con base en publicaciones científicas a nivel internacional, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan cubrirse nariz y boca con tapabocas caseros y lavarlos después de cada uso, además de respetar siempre la sana distancia

Con información de Diane Pérez

LSH