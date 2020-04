¿Cuáles deben ser los cuidados en casa para los pacientes de coronavirus?

Más del 80 por ciento de las personas con coronavirus (COVID19) tiene la oportunidad de permanecer en su domicilio y esto requiere de la implementación de medidas tanto para ofrecer la mejor atención al enfermo como para prevenir el contagio del resto de la familia, para ello, idealmente debe contar con una habitación aparte.

Alejandro Macías, infectólogo, dijo: “Cuando una persona tiene el COVID-19 por el nuevo coronavirus, y se le envía a casa, es importante mantener digamos que separado del resto de la familia en todo lo posible sus actividades y aún dentro de casa la sana distancia, ojalá que pueda tener su propio baño pero si no es así, estar higienizando el baño, estarlo desinfectando”.

Esta desinfección debe hacerse todos los días con una sustancia a base de cloro, es recomendable que el paciente cuente con sus propios artículos como vajilla, toallas y sábanas y se éstos laven separados de los del resto de integrantes.

En caso de no poder aislar al enfermo, hay que conservar la sana distancia de por lo menos metro y medio con el resto de la familia y pedirle que use cubrebocas, si no lo tolera, quienes lo rodean deberán cubrirse nariz y boca.

Alejandro Macías, infectólogo, señaló: “Lo que es muy importante es mantener separadas a las personas con alto riesgo de complicarse, los que pueden tener complicaciones son las personas de edad avanzada. Los que tengan enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión mal controlada, los que estén enfermos del corazón, de los pulmones, los que estén en diálisis”.

Hay que evitar cualquier visita y la persona que atiende al paciente y toca sus artículos debe hacerlo de preferencia con guantes y lavarse las manos durante 20 segundos al quitarlos o frotarlas con una sustancia con un mínimo de 60 por ciento de alcohol.

Es fundamental que el enfermo esté bien hidratado y monitoree por lo menos dos veces al día su temperatura, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno y avisar médico o llamar a los teléfonos habilitados por las autoridades de salud en caso de agravarse los síntomas.

