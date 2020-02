‘No existe posibilidad de coronavirus en crucero de Cozumel’, dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este jueves que se tiene información de que no existe la posibilidad de que exista un caso de coronavirus en el crucero que se encuentra en Cozumel.

Te recomendamos: Alcalde de Cozumel: Ningún pasajero del crucero con sospecha de coronavirus ha pisado suelo mexicano

Si se detectara algún caso (en el crucero) se atiende, tenemos información de que no existe esa posibilidad. Nosotros no podemos actuar de manera inhumana, hay protocolos, se cumplen”, dijo en conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El presidente señaló que se permitirá al crucero que atraque en México y que se hará una inspección.

Nosotros no podemos actuar con discriminación. Se van a cumplir con las normas sanitarias, pero no podemos cerrar nuestros puertos, ni cerrar nuestros aeropuertos, ni actuar de manera aislada o rechazar a quienes vienen a México o transitan por México. Nada más cuidar la cuestión sanitaria y es lo que vamos a hacer”.

Dijo que se aplica un protocolo de revisión pero que no se le puede negar a nadie la llegada a México.

Insistió en que la información que se tiene es que no hay ningún enfermo de coronavirus.

Sobre la eventual llegada de la enfermedad a México, López Obrador dijo que sí puede haber efectos negativos para el país, pero no se debe exagerar ante la enfermedad.

Dijo que en México hay muy buenos médicos y que en el país no hay ningún caso registrado. Explicó que se pidió atender a los pasajeros del crucero en Cozumel y que no se les puede pedir que se vayan.

“¿Por qué esa paranoia?”, preguntó el presidente y manifestó que algunos medios de comunicación están molestos porque las cosas ya no son como antes. Les sugirió no apostar porque le vaya mal al país. Insistió en que el pueblo de México no es tonto.

El presidente dijo que no tiene ninguna duda de que México está preparado para la eventual llegada del coronavirus.

Más información en un momento

Con información de Presidencia de la República

AAE