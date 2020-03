López-Gatell: COVID-19 no representa una emergencia en México

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que este lunes hasta el momento el COVID-19 no representa una emergencia económica o social en el país.

El funcionario dijo que de acuerdo con un análisis científico, la propagación del coronavirus no cumple con los criterios ya que no hay casos de infecciones graves, de mortalidad alta o que afecte a sectores funcionales para México.

Determinamos que no hay evidencia que sugiera que esto es una emergencia nacional, no deja de ser una epidemia, como lo es, como hay otras epidemias, pero no representa una amenaza en términos sanitarios ni términos sociales o económicos”, sostuvo López-Gatell en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.