Corresponsal de Televisa va por testimonio de coronavirus y le aplican la prueba por sospecha

El corresponsal de Noticieros Televisa en Monterrey, Juan Andrés Martínez, narró cómo fue a buscar un testimonio por coronavirus a un hospital y le aplicaron la prueba por presentar síntomas sospechosos.

Llegué al hospital universitario en búsqueda de algunos de los pacientes que se estuviera realizando la prueba. Al ingresar no me permiten la entrada de cámaras y micrófonos, entonces entro solo. Hay un guardia que te checa la temperatura y te proporciona gel antibacterial. Ahí, al tomarme la temperatura me dice que tengo 38 grados, que si voy a tomarme la prueba y le digo sí”, narró Juan Andrés Martínez, corresponsal de Noticieros Televisa.

A través de un vidrio, una recepcionista le pidió al corresponsal colocar su celular para abrir un código QR y posteriormente realizar un cuestionario.

La mujer le informó que pasó el filtro, por lo que Juan Andrés fue canalizado con un médico especialista que corroboraría los síntomas.

Algo de escurrimiento nasal y dolor de cabeza intermitente, y el dolor de garganta también más o menos desde hace cinco días, pero no permanente, si no que se me quita y me vuelve a dar. Ahorita me dijeron a la entrada que traía 38 grados”, apuntó Juan Andrés.