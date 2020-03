Matías, uno de los tres bebés contagiados por coronavirus en México

La Secretaría de Salud informó que hay tres bebés, menores de un año, entre los contagiados por el coronavirus. En Punto habló con la mamá de Matías, uno de los bebés enfermos.

Mariana Godoy tiene 30 años y es madre de Matías, un bebé de 8 meses de edad contagiado con coronavirus.

Mariana viajó a España la primera semana de marzo y regresó el pasado miércoles 11, sin síntomas. Ya en México enfermó y contagió a su hijo.

Sí, sí me impactó porque mi esposo no estaba, se había ido a un viaje a Colombia, y estaba yo con mi bebé, no podía estar con él, entonces me tenían que ayudar a cuidarlo”, detalló Mariana.