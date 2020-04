Christopher Cross, cantante estadounidense, da positivo a coronavirus

El cantautor estadounidense Christopher Cross, fue diagnosticado con coronavirus COVID-19 y, por medio de sus redes sociales, pidió a los ciudadanos unirse y tomar a la pandemia como un asunto serio que se propaga rápidamente.

El ganador del Oscar y el Globo de Oro en 1981 por Arthur’s Theme (Best That You Can Do), publicó un comunicado en el que confirmó portar el virus: “Lamento informar que estoy entre el creciente número de estadounidenses que dieron positivo para el virus COVID-19.

Tengo la esperanza que esto ayude a otros a comprender qué tan seria y qué tan contagiosa es esta enfermedad. Aunque tengo la suerte de ser atendido en casa, esta es posiblemente la peor enfermedad que he tenido”, expresó.

El músico de 68 años, ganador de cinco premios Grammy en 1981, y que cuenta con quince álbumes de estudio, le habló a los incrédulos para mandarles un mensaje en el que solicitó seguir las recomendaciones sanitarias para parar la propagación del coronavirus.

“Para aquellos de ustedes que todavía no creen que el virus COVID-19 es real, o piensan que es un engaño o parte de alguna conspiración, mi consejo para ustedes es que comprendan ahora que esta es una enfermedad mortal que se propaga como un incendio forestal en todo el mundo”, agregó.

Es por ello que pidió quedarse en casa como la única manera de actuar, así como el lavado constante de las manos varias veces al día, no tocarse la cara y seguir los consejos médicos.

“Por último, pero nunca menos importante: dondequiera que estén, seamos amables unos con otros. Solo si trabajamos juntos podemos derrotar al COVID-19”, finalizó Cross

Con información de Notimex

