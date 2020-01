“Se acaba el tiempo para que pueda salir de China”, dice mexicano varado en Wuhan

El arquitecto mexicano Jesús Daniel Stamatis Portugal, que reside en Wuhan, dijo en entrevista para ‘Estrictamente Personal’ que se acaba el tiempo para que pueda salir de China, donde se vive una emergencia sanitaria por los contagios con coronavirus.

Entrevistado por Raymundo Riva Palacio, el arquitecto mexicano detalló que se siente inquieto. Dijo que en las últimas 48 horas ha intentado hacer conexiones entre Estados Unidos y México.

Propuso ante la embajada en Beijín y al consulado de México en Shanghái tomar uno de los aviones que rescatan a estadounidenses.

El arquitecto mexicano comentó que no ha visto a nadie desde hace cuatro días.

