Chihuahua aumenta a 70 cifra de casos confirmados por coronavirus

La Secretaría de Salud de Chihuahua informó este domingo que se mantiene la cifra de 16 fallecimientos por coronavirus COVID-19 en el estado, pero han incrementado los casos positivos a 70, principalmente en Ciudad Juárez, donde se ha registrado el 90 por ciento de los fallecimientos.

“Setenta casos, casos recuperados, son 12, aquellos que ya no son contagiosos, que ya no representan un peligro, que podemos estar seguros que no nos van a contagiar y mismos que ya desarrollaron cierta inmunidad, no vuelven a enfermarse la mayoría de ellos, casos descartados son 187, casos sospechosos, 132 y suman 16 las defunciones en total en nuestro estado de Chihuahua”, agregó Arturo Valenzuela, director médico de la Secretaría de Salud de Chihuahua.