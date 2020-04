Trabajadores de la CFE, héroes anónimos que continúan laborando durante cuarentena

En México, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son de esos héroes anónimos que continúan laborando durante la cuarentena por coronavirus.

A 5 metros de altura, Bulmaro Valencia trabaja reparando un transformador que recibe 23 mil watts de energía eléctrica y que dejó un día sin luz a la colonia Río de los Remedios, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX.

Es empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa considerada como sector prioritario, por lo que no puede detener labores, a pesar del COVID-19.

Nosotros somos un servicio que no podemos dejar a la comunidad sin luz, ya que los niños y muchas personas estudian en sus casas virtualmente y los niños, pues, se divierten y la luz es de primera necesidad. Ya entonces nosotros tratamos de que todos tengan el servicio. Entonces, don Bulmaro, ¿usted no se puede quedar en casa?. Claro que no. Nuestra obligación es tener la camiseta bien puesta por CFE. Es venir a trabajar aquí”, dijo Bulmaro Valencia, trabajador de la CFE.

Para llegar a su centro de trabajo, en Xalostoc, Estado de México, don Bulmaro se levanta a las 3 de la madrugada, ya que vive a 4 horas de distancia.

Es nativo de San Miguel Nepantla, Estado de México, poblado histórico para la literatura de habla hispana, ya que este lugar nació, en 1648, la escritora y poetiza Sor Juana Inés de la Cruz.

A sus 59 años de edad y próximo a pensionarse, dice que no forma parte del grupo vulnerable al coronavirus, ya que no tiene enfermedades crónicas.

Hasta el momento yo me siento fuerte, me siento bien. La edad no me preocupa, en mi trabajo me han reconocido por ser aguerrido. Mucha gente está ignorante de esta pandemia, pero no, hay que tomarnos muy en serio esto”, insistió el trabajador.