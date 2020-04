Centro de la CDMX parece pueblo fantasma por coronavirus: Testimonio

Sin tráfico, sin aglomeraciones y sin ventas. Así luce el Centro Histórico de la Ciudad de México debido a la contingencia sanitaria por coronavirus.

Reveló que le da un poco de tristeza.

Martín fue uno de los pocos ciudadanos que no atendieron al llamado de quedarse en casa.

“Pues aquí dando la vuelta. Mucha gente anda así, como quien dice pues a la viva México. Sí hay muchas medidas de protección y todo, pero pues uno no las toma en cuenta, así es que ya hasta que nos llegue, entonces si vamos a decir por qué no las tomé en cuenta, verdad”, dijo Martín.

Magdalena, únicamente salió a hacer compras esenciales.

La mayoría de los negocios permanecieron cerrados. Hoteles, tiendas de ropa, de calzado tienen sus cortinas abajo.

En la calle Madero, una de las más transitadas del país, solo abrieron tiendas de conveniencia y puestos de comida.

Para llevar únicamente. Más que nada para ahora sí para comer el pan de cada día . Ahorita eran vacaciones, se nos pone muy bien entra mucho turista y ahorita imagínate, puras pérdidas, pero si me quedo en casa imagínate te llega la luz hay que pagarla, si no te la quitan o la renta y todo es otra enfermedad se llama la débola : debo la renta, debo la luz, debo la casa”, comentó Marcos, mesero.

Juan José, un taxista, llegó hasta el centro de la ciudad, esperando encontrar pasaje.

“Un día como hoy sábado estaría lleno la plancha del Zócalo, habría mucha gente aquí en el centro de la ciudad, ahorita está vacío. No hay gente, no hay trabajo. No tenemos ni para sacar la cuenta. El día de hoy llevo 200 pesos en todo el día, doy 150 de cuenta, 200 de gasolina. Regularmente hacemos mil, 900 pesos, pero ahorita la verdad, de hecho, ya me voy a casa porque ya no hay trabajo”, comentó Juan José Martínez, taxista.