Sheinbaum confirma 8 muertos por coronavirus y 296 casos positivos en CDMX

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves 2 de abril 8 muertos por coronavirus y 296 casos positivos en la Ciudad de México.

Te recomendamos: ¿Quién puede pedir un crédito de apoyo por coronavirus?

“Quiero agradecer a muchísimas personas que han hecho un gran esfuerzo por quedarse en casa y quiero pedirles a todas las que no han reflexionado sobre esta necesidad, que lo hagamos, es un llamado a todas las edades, jóvenes, adultos, niños, niñas, la diferencia entre quedarse y no en casa es la posibilidad de poder atender a cientos de personas en hospitales o no poder atender a miles, esto es serio, salva vidas, Quédate En Casa”, dijo Sheinbaum.

Reiteró que la emergencia sanitaria nacional que se decretó el 30 de marzo en el país, no es un periodo de vacaciones.

“Viene Semana Santa y el llamado sigue siendo “Quédate en Casa”, no son vacaciones, es una pandemia mundial y todos y todas debemos ser responsables”, agregó.

Recordó que, como apoyo a la economía familiar, desde el 1 de abril, los 1 millones 174 mil 550 niños que van a escuela pública, recibieron entre 800 y 900 pesos en su tarjeta del programa “Mi Beca Para Empezar”.

Además de los 50 mil micro créditos para los pequeños micro empresarios de la ciudad, a los que ya pueden aplicar a través de la página del Fondo de Desarrollo Social.

Señaló que es indispensable guardar la sana distancia, lavarse las manos y usar gel al 70% de alcohol, no tocarse la cara y realizar el estornudo y tos de etiqueta.

Para las personas que presenten síntomas como tos seca, dolor de garganta, fiebre o dolor de cuerpo, dijo, deben mandar un SMS con la palabra COVID-19 al 51515 o llamar a Locatel, donde se les hará un cuestionario y si sus síntomas coinciden, un médico les llamara por teléfono para darle seguimiento a su caso.

Con información de Cinthya Marín.

FJMM