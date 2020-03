Sheinbaum anuncia microcréditos ante emergencia por coronavirus en CDMX

Ante la pandemia del coronavirus, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno brindará microcréditos, principalmente a microempresas.

“Vamos a aumentar hasta 500 millones de pesos al Fondo de Desarrollo Social, con estos 500 millones de pesos para créditos de 10 mil pesos principalmente para la microempresa con las siguientes características: 0% de interés, cuatro meses de gracia para no tener que pagar y pagaderos a dos años. Y todo va a ser a través del micrositio de Fondeso, de tal manera que no tenga que haber, no tengan que ir directamente a firmar”, detalló.

El micrositio quedará habilitado a partir del próximo lunes 30 de marzo para solicitar el microcrédito.

Además, para apoyar a alrededor de 600 mil familias que tienen a sus hijos en escuelas públicas, se les darán 500 pesos por niño o niña, además de los 300 pesos que se les deposita al inicio de cada mes.

Esta medida comenzará a partir de la próxima semana y hasta el 1 de abril.

Claudia Sheinbaum también informó que artesanos e indígenas que quieran regresar a sus lugares de origen y evitar verse afectados por la pandemia, se les brindará un apoyo económico de mil 500 pesos.

Alrededor de 6 mil adultos mayores que no tienen una red social de apoyo, con el programa “Médico en Tu Casa” podrán recibir médicos y medicinas directamente en su hogar.

En su conferencia de prensa, la jefa de Gobierno indicó que este miércoles se publicaría en la Gaceta Oficial la suspensión de la verificación vehicular por dos meses.

También señaló que se trabaja en coordinación con la Comisión Nacional de Agua para enviar pipas a varias alcaldías que ya empiezan a sufrir de falta de agua como Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta.

Se impedirán saqueos, advierte Sheinbaum

El Gobierno de la Ciudad de México impedirá saqueos a tiendas departamentales y de autoservicio, advirtió la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, quien informó que los ladrones no lograron su objetivo en los cuatro ataques a establecimientos comerciales registrados el martes.

“Ayer hubo 4 casos y en los 4 casos hay detenidos, no lograron, digamos, llevar a su fin el saqueo y se está en vigilancia permanente de las redes sociales, por si es que hay alguna convocatoria. Entonces aquí, en la ciudad, hay una vigilancia permanente, hay coordinación con las tiendas de autoservicio. No queremos que absolutamente nadie se aproveche de esta situación porque, además, roban tiendas para saquear televisiones o pantallas, no tiene nada que ver con un problema de necesidad, es un tema de saqueo, y ahí está trabajando muy bien la Secretaría de Seguridad Ciudadana, está el C5 en coordinación y estamos en coordinación con las tiendas”, destacó Sheinbaum.

Con información de Cinthya Marín.

