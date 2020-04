Terminales de autobuses implementan medidas sanitarias por coronavirus

Las terminales de autobuses implementan las medidas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud para el cuidado tanto de pasajeros, como del personal que ahí labora, ante la pandemia del coronavirus, COVID-19.

Te recomendamos: México registra dos mil 439 casos positivos de coronavirus y 125 muertos

En los mostradores de la Central de Autobuses del Norte, el personal utiliza cubrebocas y cuenta con botellas de gel antibacterial, para que los viajeros que se acercan a preguntar por los boletos, puedan hacer uso de él.

El personal de seguridad también porta cubrebocas y guantes.

En cada una de las columnas de entrada y salida se colocó un dispensador de gel antibacterial.

Además, entre 2 y 3 veces al día se realizan labores de sanitización de las áreas comunes y sanitarios.

Brenda Vázquez está embarazada, salió de la ciudad de Matamoros en compañía de su prima, con destino a Oaxaca, de donde es originaria, para tener a su bebé allá.

“Yo estaba trabajando, no me podía venir antes, estaba esperando lo que es la incapacidad, ya me la dieron y ya me vine, antes de que se ponga más feo todo esto y antes de que avance más el embarazo también”, dijo Brenda Vázquez, pasajera.

Elia Cruz ya es una adulta mayor, salió de Zacatlán, Puebla, para reencontrarse con su hijo.

“A Aguascalientes (viaja), voy a ver a mi hijo (…) pues ahora sí que tiene como unos 4 años que no he visto a mi hijo y ahora me arriesgue a venir y ahora sí, pues lo que Dios diga de nosotros”, refirió Elia Cruz, pasajera

En las salas de espera se colocaron unos anuncios que indican que algunos asientos están inhabilitados, para que las personas dejen un espacio de distancia entre ellas.

Antes de abordar, a los pasajeros se les toma la temperatura con un termómetro digital.

En seguida pasan por un filtro de seguridad para después abordar el autobús.

En la sala de llegadas, a los viajeros se les ofrece gel antibacterial y también se les toma la temperatura.

En las últimas semanas, el flujo de personas que llegan o salen de la Ciudad de México con destino a distintos puntos del país ha bajado alrededor de un 60 por ciento.

Con información de Cinthya Marín.

Rar