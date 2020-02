Caso sospechoso de coronavirus en CDMX da positivo en primera prueba

El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, informó que se analiza un caso sospechoso por posible coronavirus de un paciente que se encuentra hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

En entrevista para En Punto con Denise Maerker detalló que el paciente dio positivo en la primera prueba que se le realizó la mañana de este jueves y que se encuentra aislado.

Sobre si se trataría del primer caso positivo señaló:

Hasta ahora tenemos esta comunicación porque queremos como lo prometimos en tiempo prácticamente real irnos dedicando a los acontecimientos, relato sobre el caso es un hombre de 35 años que efectivamente tiene la tendencia de haber estado en el norte en Italia lo cual ya con la nueva definición del caso es un criterio para caso sospechoso segundo tiene síntomas respiratorios leves hubo algunas dudas ahí en el tuit que se ha que se recibe a qué se refería sobre leves es una clasificación clínica. ¿Qué quiere decir? Que no está grave. Es decir, sus síntomas son dolor de cabeza dolor muscular fiebre tos estornudos etcétera, pero no tiene neumonía. Se atendió en el curso de la mañana en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y se decidió dejarlo en aislamiento ante el cumplir ser caso sospechoso ya que el INER ya tiene la tecnología de diagnóstico para hacer la prueba, tenemos una prueba reactiva quiere decir que la prueba en sí es positiva pero aquí la precisión es no se considera aún una confirmación diagnóstica del Covid- 19 porque la técnica diagnóstica del INER apenas se implantó esta semana y todavía está en el proceso de verificación de calidad por el laboratorio nacional de referencia”.