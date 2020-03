CCE presenta plan para preservar empleo y mitigar afectaciones a economía por coronavirus

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presentó un paquete de propuestas a la Secretaría de Hacienda para apoyar al sector productivo y comercial en esta emergencia sanitaria y económica por coronavirus que incluye un mayor plazo para presentar declaraciones fiscales y la creación conjunta de un “salario de subsistencia” pues anticipan que muchas pequeñas y medianas empresas no podrán soportar los gastos durante la crisis que se avecina.

Hemos intentado convencer a la autoridad sobre todo en lo que hemos llamado un salario de subsistencia que le permita a todo aquel que se quede sin empleo que pueda pasar esta crisis y todavía no tenemos respuesta a este paquete de peticiones”, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

En video conferencia de prensa, explicó que ese salario de subsistencia lo podrían pagar una parte las empresas y otra el estado, como se ha hecho en otros países del mundo y opera así: si una empresa está en la disyuntiva de despedir a un empleado, mejor que lo pueda enviar a su casa, pero le pueda asegurar al menos ese salario que podría de ser 3 mil, 5 mil pesos o varias veces el salario mínimo.

Aclaró que los empresarios no están pidiendo disminución o condonación de impuestos, solo piden agilidad en la devolución de IVA y plazos más largos para que personas físicas y morales puedan presentar sus declaraciones y cumplimiento fiscal dado que las oficinas del SAT están cerradas y se han llenado las citas por internet.

Los líderes del sector comercio garantizaron el abasto de alimentos e insumos para los próximos 100 días, pero advirtieron que no hay ningún sistema que aguante compras de pánico ni asaltos a tiendas de autoservicio.

Sí hemos recibido apoyo de las autoridades, sin embargo, sí ha habido eventos que lamentar, yo creo que los mexicanos debemos de cuidar que no se rompa esta cadena de abasto, las tiendas no se destruyen porque si, no, vamos a sufrir todos”, destacó Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas Autoservicio y Departamentales.