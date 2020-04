México suma 686 muertos y 8 mil 261 casos confirmados de coronavirus

Los casos de contagio por la COVID-19 en México aumentaron este domingo a 8 mil 61 2 casos, con 764 nuevos casos respecto a los 7 mil 497 los casos del día anterior, y a 686 fallecimientos, con 36 nuevas muertes respecto a las 650 del sábado, informaron las autoridades sanitarias.

Los 764 casos registrados en las últimas 24 horas colocaron a esta jornada como la más alta en cuanto a casos de contagios desde que se dio el primero en el país el pasado 28 de febrero.

Los 8 mil 261 casos confirmados por laboratorio representan un aumento de 9.2% respecto a los 7 mil 497 contagios que se tenían el sábado, conforme a las cifras presentadas en el informe técnico diario en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

Dentro de los casos registrados, las autoridades cuentan con 10 mil 139 sospechosos, 31 mil 170 negativos y un total de 49 mil 570 casos estudiados.

Además, cuentan con un reporte de 112 fallecimientos sospechosos y que están bajo estudio para confirmar o descartar el diagnóstico de la enfermedad.

La epidemia está justamente en su fase de aceleración, eso se ve en las gráficas. Esto no nos agrada a nadie, la epidemia sigue activa”, dijo en la conferencia el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Señaló que los contagios van a continuar, pero que de lo que se trata es que éstos ocurran en “menor velocidad” para que la curva de casos de vaya aplanando.

Además, el funcionario llamó a la población a extremar precauciones y a seguir las indicaciones de prevención e higiene como el resguardo en casa y la distancia social.

La epidemia no se ha acabado y no hay que confundirnos con que ya podemos regresar a las actividades normales. No, de ninguna manera”, dijo de manera tajante López Gatell.